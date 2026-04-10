Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım 2025’teGürcistan’da düşen ve 20 askerin şehit olduğu kaza konusunda açıklama yaptı. SÖZCÜ’nün geçen hafta gündeme getirdiği haberdeki bulgular doğrulandı. Karakutuda kazayı aydınlatacak ek veri bulunamadı.

Kazanın muhtemel sebebi olarak, “Her iki kanadın üst kısmında bulunan yanıcı ve patlayıcı olmayan CO2 gazı ile dolu tüpünün yuvasından çıkıp, uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas edip, gövdeye hasar verip, bunun da uçağın düşmesine yol açmış olabileceği’’ vurgulandı. Önceki bulgular şöyle özetlendi:

- ORTAK ÇALIŞMA: Enkazın getirildiği tesislerde ve TUSAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ve Jandarma’nın ilgili uzman birimleriyle ortak yürütülüyor.

- KAKARAKUTU: Uçuş veri kayıt cihazının incelenmesinde, kaza anına kadar tüm sistemlerin normal çalıştığı, olayın ani geliştiği ve kuyruk konisi bölgesinin gövdeden ayrılması sonucu güç ve veri kablolarının kopmasıyla kaydın sonlandığı tespit edildi. Kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave bir veri bulunmadı. Motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz çalıştığı belirlenirken, içeriden ya da dışarıdan herhangi bir patlayıcı madde izine de rastlanmadı.

MSB, SÖZCÜ’nün yazdığı bulguları doğruladı

SAVUNMA GÜÇLENDİ

MSB haftalık bilgilendirmesinde envantere giren yeni silahlar hakkında bilgi verdi. Elektronik Devreli El Yapımı Patlayıcı Düzeneklerini Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca ise çeşitli miktarda Aksungur ve Akıncı insansız hava araçları alındığı açıklandı.