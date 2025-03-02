Elazığ Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan uygun fiyatlı ekmeklerin yanı sıra Ramazan ayının vazgeçilmezi pideyi de 7 TL’den satışa sunacak.

HALK EKMEKTE PİDE 7 TL

Elazığ Belediyesine ait Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan ayına özel olarak pide satışı da gerçekleştirecek. 200 gramlık pidenin 7 liradan ve 400 gramlık pidelerin de 14 liradan satışa sunulacağı bildirildi. Pidelerin Ramazan ayının ilk gününden itibaren satış noktalarında yerini alacağı aktarıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Modern teknolojilerle donatarak hizmete açtığımız Halk Ekmek Fabrikamızda günlük ortalama 20 bin ekmek üretimi gerçekleştirerek sağlıklı ve kaliteli ekmeği vatandaşımızın sofrasına ulaştırıyoruz. Vatandaşımızın sunulan hizmetten memnun olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Hemşehrilerime hayırlı ve bereketli bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.

FIRINCILAR ODASI EKMEĞE ZAM YAPTI

Elazığ Fırıncılar Odası, artan maliyetleri gerekçe göstererek ekmek fiyatlarında zam kararı aldı. 200 gram somun ekmek 7,5 TL'den 12 TL'ye yükselirken, 350 gram pide ekmeği 20 TL olarak belirlendi. Bu artışla beraber ekmek fiyatlarına yüzde 60'lık bir zam gelmiş oldu. Zam kararı Ramazan ayı öncesinde alındı ve bugünden itibaren tüm Elazığ'da geçerli olacak. Elazığ Fırıncılar Odası, son dönemde artan hammadde ve üretim maliyetlerini fiyat artışının temel nedeni olarak açıkladı.