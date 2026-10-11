Tokat kent merkezinde 9 Ekim Cuma akşamından itibaren başlayan kitlesel zehirlenme ve salgın şüphesi büyüyor. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere akın eden vatandaşların sayısı 11 Ekim Pazar sabahı itibarıyla 2 bin 914’e yükseldi. İncelemeler sürerken Valilik'ten halk sağlığını korumaya yönelik peş peşe kritik kararlar geldi.

18 ÇOCUK HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastanelerde 18 çocuğun takip ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Tedavisi devam eden çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve sağlık ekiplerince yakından takip edildiği ifade edildi.

NUMUNELER ANKARA’YA GÖNDERİLDİ: "ŞEBEKE SUYUNU İÇMEYİN, YEMEKTE KULLANMAYIN"

Şikayetlerin ana kaynağının belirlenmesi amacıyla şehrin farklı noktalarındaki içme sularından alınan numuneler, ayrıntılı inceleme için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderildi.

Test sonuçlarının 3 gün içerisinde çıkmasının beklendiği aktarılan Valilik açıklamasında vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:

"Laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanması tavsiye edilmektedir. Şebeke suyu, içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabilir ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmelidir."

Valilik, inceleme sonuçlarının ve süreçteki gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.