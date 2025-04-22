CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında, TOKİ’nin konut projesi ile ilgili "Murat Kurum, İstanbul'a aday olduğunda, 'Kesinlikle İstanbul'da Kanal İstanbul diye bir niyetimiz yok' diyorlardı. Oysa ihaleleri vermişler. Arap basını vatandaşlık garantili evler pazarlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki "Kanal İstanbul" sözlerine yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliler için ev yaptıklarını öne sürdü. Bakan Kurum, CHP Lideri Özel'i iftira atmakla suçladı.

DAR GELİRLİLER İÇİNMİŞ

X hesabından yazılı açıklama yapan Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul’da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize bir söz verdik. Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul Projesidir' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar. Arnavutköy’deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel! 'O konutlar Araplara satılacak' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz."

İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasının sonrasında mahkemenin durdurma kararı verdiği Kanal İstanbul Projesi yeniden gündeme geldi. TOKİ, kentin su kaynağı olan Sazlıdere Barajı çevresinde devasa konut projelerini hayata geçirirken, Arap kanallarında yayınlanan Kanal İstanbul’un tanıtım videoları da tartışıldı. Reklamlarda lüks konut vurgusu yapılarak imara açılan araziler için fırsatlar sıralandı.