Cumhuriyetin ilanından sonra önce Bilecik’e, ardından Söğüt’e bağlı bir köy olan Eskişehir’in İnönü ilçesi, hem doğal güzellikleri hem de tarihi geçmişiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

ÜÇ FARKLI İLE BAĞLANDI

1920 yılında Yunan işgaline uğrayan İnönü, 4 Eylül 1922'de işgalden kurtarıldı. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı bir köy haline geldi. 1926 yılında Söğüt'ün Bilecik’ten ayrılmasıyla birlikte, İnönü bu kez Bozüyük ilçesine bağlandı. 1963 yılında ise Eskişehir’in merkez ilçesine katıldı.

1987'DE RESMİYET KAZANDI

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 3 yıl Bilecik’e, 37 yıl da Söğüt’e bağlı köy olarak kalan İnönü, 1987 yılında Eskişehir’in ilçesi olarak resmen ilan edildi.