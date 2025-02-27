Almanya'nın Federal Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Dairesi (BVL) bir geri çağırma duyurusunda bulundu. Artı49da yer alan habere göre, Can Besler – Crack it! Karasik Cerez-X2, Nüsse-Mix adlı kuruyemiş ürünü, "glutensiz" olarak etiketlenmiş olmasına rağmen, gluten içerebileceği için geri çağrıldı. Bu durum gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler için ciddi sağlık riskleri taşıyor.
Öte yandan aynı markanın daha önce geri çağrılan bir diğer ürünü olan "çekirdeksiz kuru üzüm de yüksek miktarda kükürt dioksit tespit edilmişti.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN
- Ürün Adı: Can Besler – Crack it! Karasik Cerez-X2, Nüsse-Mix
- Ambalaj Boyutu: 200 gram
- Parti Numarası: C050324
- Son Kullanma Tarihi: Mart 2026
- Üretici/Dağıtıcı: Zafer Großhandel GmbH, Salzgitter
- Geri Çağrılan Bölgeler: Bremen, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Aşağı Saksonya
- Geri Çağırma Nedeni: Gluten içermesi ve "glutensiz" olarak etiketlenmesi
Aynı zamanda bu ürünü satın alan tüketicilerin, ürünü satın aldıkları mağazaya iade edebileceği ve ücretlerini geri alabileceği aktarıldı.