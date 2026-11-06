İstanbul'un Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde yaşayan M.T., annesinin rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansın adrese geç ulaştığını öne süren M.T., sokak ortasında aracın önünü keserek ilerlemesini engelledi. Şüphelinin davranışları hem hastanın naklini hem de trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kimliği belirlenen 48 yaşındaki M.T., gittiği hastanede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TRAFİK CEZASI DA KESİLDİ Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun trafiği zorlaştıracak ve tehlikeye düşürecek davranışları düzenleyen hükmü kapsamında idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T.'nin, "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.