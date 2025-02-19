Avustralya'da yaşayan Jo Gilchrist, ödünç aldığı makyaj fırçası sonrası yürüme yetisini kaybetti. Uzmanlar ise bu vaka sonrasında bazı kozmetik ürünlerin paylaşılmaması gerektiğini söyledi.

ORTAK MAKYAJ MALZEMESİ HAYATININ CEHENNEM ÇEVİRDİ

Singapur'lu da yaşayan Doktor Samuel Choudhury, sivilce kapatmak kullandığı makyaj malzemesinden dolayı felç geçiren kadın için bir paylaşım yaptı. 2025 yılında yaşanan olay sonrası, Staphylococcus adlı bakteriyel enfeksiyondan dolayı hayatı değişmişti.

ENFEKSİYON SAKAT BIRAKTI

Sivilceler kapatmak için ortak kullanılan makyaj malzemesi sonrasında bakteriler bir kesiğe girdi ve oradan kan dolaşımından omurgasına ulaştı. Acı veren bir enfeksiyona dönüşen bu durum genç kadını tekerlekli sandalyeye mahkum bıraktı.

KULLANICILAR İÇİN YENİ BİR KORKU ORTAYA ÇIKTI

Staphylococcus Aureus (MRSA) adı verilen bu bakteri, vücutta daha ağır sonuçlara da neden olabiliyor. Dr. Samuel Choudhury'in sosyal medyada bu paylaşımı yapmasından sonra kullanıcılar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bazı kullanıcılar, 'Bu herkesin başına gelebilir', 'Makyaj fırçalarınızı paylaşmayın', 'Yeni bir korku ortaya çıktı' diye yorumlar yaptı.