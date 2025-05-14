Terör örgütü PKK’nın silah bıraktığı ve kendini fesh ettiği kongresinde, elebaşlarından Murat Karayılan’ın yanındaki kişi dikkat çekti. Gara Dağı’ndaki yer altı hapishanesinde hunharca katledilen 12 silahsız asker ile polisin ve bir Iraklı’nın infaz emrini veren Cuma Biliki kod adlı Ramazan Abi’nin de divanda oturduğu görüldü. Abi 20 milyonluk kırmızı listede aranıyor.

KARAYILAN’IN YANINDA

13 Şubat 2021’de rehineler için başlatılan operasyonda helikopter trafiği yoğunlaşınca Gara genel saha sorumlusu Ramazan Abi, mağaradaki teröristlere telsizle ölüm emri verdi.

Cudi kod adlı Nedim Kılıç, Şoreş kod adlı Kamuran Ataman, Argeş kod adlı Sefkan Kaya ile Bawer kod adlı terörist, rehineleri kafa ve vücutlarından tarayarak şehit etti. Katliamdan sonra açıklama yapan eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katliam emrinin Cuma Biliki tarafından verildiğini basın toplantısında duyurmuştu.

12 ŞEHİT VERMİŞTİK

Farklı tarihlerde kaçırılıp şehit edilen asker ve polisler şöyle: Süleyman Sungur, Ümit Gıcır, Semih Özbey, Sedat Sorgun, Aydın Köse, Sedat Yabalak, Vedat Kaya, Hüseyin Sarı, Adil Kabaklı, Mevlüt Kahveci, Muhammet Salih Kanca, Müslüm Altıntaş adlı asker ve polisler ile Irak uyruklu Jotyar Muhsin Hussein.

3 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Kurtarma operasyonunda görev alan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrindeki Yüzbaşılar Ertuğ Güler, Burak Coşkun ile astsubay Harun Turhan da şehit olmuştu.

Genelkurmay Başkanı mağarayı anlatmıştı

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, 13 kişinin katledildiği mağaranın yapısını anlatmıştı. Güler, şunları söylemişti: Mağarada 3 giriş, 9 oda ve 7 de demir kapı var. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zigzaglar var. Bazı noktalar da 1.20 metre yüksekliğinde, insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuş. Gara’ya yönelik operasyon kapsamında 3 asker şehit olmuştu. Operasyonda mağaradaki 13 kişi PKK tarafından katledilmişti.