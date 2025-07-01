Almanya, Avusturya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinden yola çıkan özel uçak sahipleri, Türkiye'yi tatil rotalarına dahil etmeye başladı. Uçuşlarını kendi sportif uçaklarıyla gerçekleştiren bu turistler; Çanakkale'den Kapadokya'ya, Konya'dan İstanbul'a, Antalya'dan Bodrum'a kadar birçok şehirde konaklayıp kültür ve doğa temelli etkinliklere katılıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden özel uçak sahiplerinin Türkiye'ye ilgisini ve yeni havacılık rotalarıyla turizm çeşitliliğini artırma hedefiyle düzenlenen turlar da yaygınlaştı. Kültürel mirasa ilgi duyan, keşfetmeyi seven ve seyahatlerinde özgürlüğü tercih eden varlıklı turistlerin özel uçaklarıyla Türkiye'ye doğrudan ulaşımının sağlandığı turlar ilgi görmeye başladı.

PİLOT TURİSTLERİN YENİ TRENDİ

Avrupa ülkelerinden sportif uçaklarıyla Türkiye'ye gelenler, başta İstanbul, Çanakkale, Konya, Nevşehir, Antalya, Muğla gibi kentlerin yer aldığı rotalarda gezme fırsatı buluyor. Son düzenlenen turla 6 sportif uçak sahibi, Türkiye turuna başladı. Almanya, Avusturya, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerinden kendilerine ait sportif uçaklarla kalkış yapan pilotlar, aile ya da arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği turda 2 bin 600 kilometre uçtu.

İlk defa Türkiye'ye gelen pilotlar uçuşlarını VL3, Columbia 400, DA42, Vision Jet, Tecnam P2010, Cerva CE43, Piper Cheyenne gibi modern ve farklı sınıflardaki uçaklarla gerçekleştirdi. Türkiye turuna Çanakkale'deki Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi gezisiyle başlayan pilotlar ardından Nevşehir'de Kapadokya'yı ziyaret etti.

UÇAKLARIYLA GELİP TATİL YAPIYORLAR

Balon uçuşu yapan, Derinkuyu ve Paşabağları'nı gezen pilotlar ardından Konya'da Çatalhöyük, sonrasında İstanbul'da Sultanahmet, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı ziyareti yaptı. Uçaklarıyla Antalya'ya gelen pilotlar, beraberindekilerle Kemer ilçesindeki 5 günlük konaklama süreçlerinde tekne turu, dalış, kanyon gezisi, zipline gibi aktivitilerle kültürel ziyaretlere katıldı. Kemer'in ardından Bodrum'a giden pilotlar, uçaklarıyla tatil rotasına devam edecek.

"ALÇAKTAN UÇUŞ YAPARAK ÜLKEYİ GÖRMEK MUHTEŞEM"

Sportif uçağıyla Türkiye'ye tatile gelen 58 yaşındaki Günter Wastian, "Gezimiz, yolculuğumuz mükemmel. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Kültürü, doğasıyla, insanlarıyla muhteşem gezi oldu. İlk defa geldim. Küçük uçakla alçaktan uçuş yaparak, ülkeyi görmek çok muhteşem. Troya'yı, Kapadokya'yı görmek, sıcak balonla uçmak, doğasını, kültürü yakından tanımak muhteşem" dedi.