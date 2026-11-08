Polislerin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan projenin ayrıntıları belli olmaya başladı. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilk etapta Ankara'da 2 bin konut yapılması planlanıyor. Konutların çizim çalışmalarına başlanırken inşaat sürecinin Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor.

KONUT TALEBİ 8 İLDE YOĞUNLAŞTI

Proje öncesinde polislerin konut ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla bir anket gerçekleştirildi. Sabah'ın aktardığına göre ankette hangi illerde konuta ihtiyaç duyulduğunun yanı sıra daire büyüklükleri ve yaşam alanlarına ilişkin beklentiler de değerlendirildi.

Anket sonuçlarında en yüksek talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. Bu illerde projelerin hayata geçirilmesi için arazi teminine yönelik çalışmalar başlatıldı.

ARAZİ TEMİNİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

POLSAN'ın konut projeleri için arazi alımı konusunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlarla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

İLK ETAPTA ANKARA'DA 2 BİN KONUT

Üyelerden en fazla talebin geldiği Ankara'da yapılması planlanan 2 bin konutluk projenin çizimleri başladı. İnşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlatılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldığı bir televizyon programında, POLSAN aracılığıyla polislerin uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma yürüttüklerini açıklamıştı.

Çiftçi, projenin ilk olarak Ankara'da başlayacağını, ardından İstanbul, İzmir ve diğer büyük şehirlere yaygınlaştırılacağını belirterek, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

KONUTLAR POLİSLERİN TALEPLERİNE GÖRE TASARLANACAK

Anket kapsamında polislerden konutların büyüklükleri ve site düzenine ilişkin tercihleri de alındı. Projelerde yer alması istenen sosyal alanlar da belirlendi.

Güvenlik hizmetleri, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları, üyelerin öne çıkardığı talepler arasında yer aldı.