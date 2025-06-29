Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin 7 çocuğundan dördüncüsü olan 19 yaşındaki Çimen Gülen, geçtiğimiz hafta düzenlenen YKS sınavına girdi.

Sınav çıkışında babası tarafından çiçeklerle karşılanan Çimen'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yılın babası ilan edilen Mehmet Emin ve Çimen Gülen Ekol TV'ye konuştu.

"OKUMADIĞIM İÇİN OKUMAYA ÇOK BÜYÜK DEĞER VERİYORUM"

Mehmet Emin Gülen, eğitime çok önem verdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

7 çocuk babasıyım, çobanlık yapıyorum. En büyük çocuğum 2005 yılında vefat etti. İki tane kızım evli. Ben okumaya çok meraklıyım, çok hasretim. Okumadığım için okumaya çok büyük değer veriyorum. Çocuklarım okuyunca sanki ben okumuşum gibi hissediyorum. Sınava girmeden önce çok heyecanlıydı Çimen; eli ayağı titriyordu heyecandan. Ne yapayım ne edeyim düşündüm; çiçek almak aklıma geldi. Kızıma bir çiçek alayım. Bari biraz heyecanı gelsin. Öğrenciler okuldan çıktığı zaman Çimen’i görünce, o öğrencileri görünce sanki dünya malı hep benim oldu. Gidip kızıma sarıldım, öptüm. İnşallah herkes sınavı kazanır. Allah herkese sevgi ve mutluluk versin.

"YAZILIM MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYORUM"

Çimen Gülen ise babasının her zaman kendini desteklediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Her kızın olduğu gibi bende babama küçüklüğünden beri çok düşkünüm. Babam sürekli bizi biriciğiymişiz gibi yetiştirdi. 7 kardeşiz ama hepimize ayrı ayrı sevgi verdi. Her zaman istediği şey; bizim kendi ayaklarımızın üstünde durmamız, ekonomik özgürlüğümüzü kazanmamız, kendimizi en iyi şekilde ifade etmemiz.

Tek amacı bizim okumamızdı. O her zaman sınav sürecinde de benim destekçimdi ve o desteği hissetmek çok güzel bir duyguydu.

Sınav çıkışında babamı ellerinde çiçeklerle koşarken gördüğümde ne hissedeceğimi bilemedim.

Sadece boynuna sarıldım ve o anda bir rahatlama geldi bana. Yazılım mühendisi olmak istiyorum ileride."