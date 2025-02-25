Osmaniye'de Milli Yol Partisi İl Başkanı Süleyman Özer, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Avukattan Açıklama: "Paylaşımlar Siyasi Eleştiri Niteliğindeydi"

Süleyman Özer'in avukatı Muhammet Güloğlu yaptığı açıklamada, müvekkilinin paylaşımlarının siyasi eleştirilerden ibaret olduğunu belirtti. Güloğlu, paylaşımların suç teşkil etmediğini ve Özer'in ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakılacağını vurguladı. Avukat, takipsizlik kararı verileceğini ifade ederek, hukuki süreçle ilgili olarak kendilerinin süreci takip ettiklerini dile getirdi.

Gözaltı Kararının Hukuka Aykırı Olduğu İddiası

Avukat Güloğlu, Süleyman Özer hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmesinin hukuka uygun olmadığını söyledi. Ayrıca, telefonla çağrılması durumunda Özer'in derhal ifade vermek için gelmeye hazır olduğunu belirtti.

"Serbest Kaldığında Gerekli Açıklamayı Yapacak"

Süleyman Özer'in avukatı, müvekkilinin serbest kaldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağını ifade etti.