İstanbul’daki bir Hamburgerci şubesinde yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, maddi durumu yetersiz olduğu belirtilen bir anne ve çocuğunun, restoranda oturarak yemek yemelerine izin verilmedi.

‘BURADA YİYEMEZLER, PAKET HAZIRLAYABİLİRİZ’

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre, söz konusu kişi anne ve çocuk için sipariş verdi. Ancak restoran çalışanlarının, “Burada yiyemezler, paket hazırlayabiliriz” şeklinde yanıt verdiği ileri sürüldü. Paylaşımda, diğer müşterilerin tepki göstermesi üzerine aileye daha sonra servis yapıldığı da ifade edildi.

‘KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ’

Gündem olan olay sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu durumun kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, hiçbir anne ve çocuğun bu şekilde bir mekândan dışlanamayacağı belirtildi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Açıklamada ayrıca, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün ilgili restoranda denetim gerçekleştirdiği, incelemeler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği ve işletmeye idari para cezası kesildiği bildirildi.

Öte yandan olayın, “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında değerlendirildiği ve hazırlanan tutanakların, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’na iletilmek üzere kayıt altına alındığı aktarıldı.