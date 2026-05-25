Gün içerisinde yoğu bir tempo yaşadıktan sonra hızlıca yemek hazırlamak isteyenler çoğuz aman pratik ürünlere yöneliyor. İlk bakışta mantıklı ve cazip gibi gelen bu tercih ise uzmanlara göre oldukça sağlıksız. Bu gibi pratik ürünlerin üzerinde özellikle son zamanlarda lezzet övgüsü, sağlıklı belirteci ve taze olduğu bilgisi yer alıyor. Ancak bu belirteçlere rağmen uzmanlara göre paketli pratik ürünlerin marketlerden alınması sağlıklı değil.

REYONUNA BİLE YAKLAŞMAYIN

Market alışverişlerinde "zaman kazanmak" bazen sağlığımızdan ve cebimizden feragat etmek anlamına gelebiliyor. Raf ömürlerini uzatmak için kullanılan yöntemler veya pratiklik adı altında sunulan paketleme stratejileri, aslında göründüğü kadar masum olmayabilir.

İşte uzmanların uyarısıyla, market arabanıza koymadan önce bir kez daha düşünmeniz gereken 7 ürün grubu:

HAZIR SALATA

Poşetlenmiş ve yıkanmış hazır salatalar tam bir "kolaylık tuzağı". Sebzeler doğrandığı anda oksidasyon süreci başlar, bu da besin değerlerinin hızla düşmesi demektir. Üstelik bu paketler, bir baş marulun neredeyse 3-4 katı fiyatına satılıyor. Kendi salatanızı evde hazırlamak hem bütçenizi korur hem de sebzenin en taze halini yemenizi sağlar.

ŞİŞE SU

Çoğu zaman "doğal kaynak suyu" imajıyla satılan suların bir kısmı aslında filtrelenmiş şebeke suyudur. Sürekli plastik şişe kullanmak hem mikroplastik tüketim riskini artırıyor hem de çevreye geri dönüşü zor zararlar veriyor. Mümkünse kaliteli bir matara ve ev tipi arıtma sistemleri çok daha sürdürülebilir bir tercih.

DOĞRANMIŞ HAZIR MEYVE TABAĞI

Kavun, karpuz veya ananası doğranmış halde almak cazip gelebilir. Ancak kesilmiş meyveler bakteriyel üremeye (özellikle Salmonella riski) çok daha açıktır. Ayrıca meyvenin en vitaminli kısmı hava ile temas edince kaybolur. Meyveyi bütün alıp kendiniz dilimlediğinizde, meyvenin kalitesinden ve hijyeninden emin olursunuz.

DONDURULMUŞ ET

Eğer eti hemen tüketmeyecekseniz dondurulmuş almak bir seçenek olabilir; ancak taze etin dokusu ve aroması dondurulmuş ürünle kıyaslanamaz. Birçok dondurulmuş et ürünü, ağırlığı artırmak için su ve sodyum içeren solüsyonlarla dondurulmuş olabilir. Bu da pişirdiğinizde etin küçülmesine ve lezzetinin bozulmasına neden olur.

HAZIR KEK KARIŞIMLARI

Bu karışımların içindeki ana malzemeler sadece un, şeker ve kabartma tozudur. Üstelik birçoğu yine de içine süt ve yumurta eklemenizi ister. Sadece "karıştırma" aşamasını size satan bu paketler, gereksiz koruyucu maddeler içerir. Evde ununuzu ve kabartma tozunuzu karıştırmak sadece 30 saniyenizi alır.

ENDÜSTRİYEL SALATA SOSLARI

Market raflarındaki salata sosları genellikle yüksek miktarda mısır şurubu, sodyum ve kalitesiz yağlar barındırır. Oysa "altın kural" basittir: 1 ölçü sirke/limon ve 2 ölçü zeytinyağı. İçine bir tutam tuz ve baharat eklediğinizde, aylar boyunca buzdolabında bekleyen katkılı soslardan çok daha lezzetli ve sağlıklı bir sonuç alırsınız.

DONDURULMUŞ SEBZELER

Bezelye ve mısır gibi nişastalı ürünler dondurucuda formunu korusa da, su oranı yüksek sebzeler (brokoli, biber, kabak gibi) çözüldüğünde dokusunu kaybederek yumuşar. Eğer bu sebzeleri sotelemek veya taze yemek istiyorsanız, dondurulmuş olanlar hayal kırıklığı yaratabilir. Bunları mevsiminde ve taze tüketmek en doğrusudur.