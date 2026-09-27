Irak ile ABD arasında ülkeye nakit dolar акışının sürdürülmesine yönelik görüşmeler olumlu sonuçlandı. Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin gerçekleştirdiği ABD ziyareti kapsamında iki ülke arasında nakit dolar gönderiminin devam etmesi yönünde anlaşmaya varıldığını bildirdi. MEKANİZMALAR GÜÇLENDİRİLDİ Sağlanan mutabakatın, Irak'ın dolar dağıtımına ilişkin denetim süreçlerini sağlamlaştırması ve para kullanımını düzenleme konusunda kaydettiği aşamaların ardından geldiği belirtildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte, ülkedeki dolar trafiğinin kontrolüne yönelik adımların etkili olduğu ifade edildi. SEVKİYAT GELECEK GÜNLERDE YAPILACAK Hükümet Sözcüsü Abbudi, varılan anlaşma doğrultusunda gelecek günlerde Irak'a yeni bir nakit dolar sevkiyatının yapılacağını açıkladı. ABD, geçmiş dönemlerde Irak'ın İran'a yönelik bazı tutumlarını gerekçe göstererek ülkeye yönelik dolar transferlerinde zaman zaman gecikmelere gidiyordu.

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