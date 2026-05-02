Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir’de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türkiye’nin madencilik stratejisinde dönüm noktası olacak dev projenin detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Dünyanın yakından takip ettiği Beylikova nadir toprak elementleri sahasında endüstriyel tesis üretimine bu yıl içerisinde başlanacağını belirten Bakan Bayraktar, bu hamlenin Türkiye’yi küresel maden savaşlarının yaşandığı arenada "üst lige" taşıyacağını vurguladı.

1500 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI AÇACAK

Eskişehir’in zengin maden çeşitliliği ve güçlü sanayi altyapısına dikkat çeken Bayraktar, kente kazandırılacak üç büyük tesis için toplamda 600 milyon dolarlık dev bir yatırım bütçesi ayrıldığını açıkladı.

Yaklaşık 1500 kişiye yeni istihdam kapısı açacak olan projenin, hem kent ekonomisine hem de ulusal kalkınmaya büyük bir ivme kazandırması hedefleniyor. Türkiye’nin nadir toprak elementleri konusunda dünyada ilk 5 ülke arasına girme hedefinin altını çizen Bakan, pilot tesis aşamasının başarıyla tamamlandığını ve artık endüstriyel üretim safhasına geçildiğini belirtti.

"ESKİŞEHİR MADENİN BAŞKENTİ"

Eskişehir’i "madenin başkenti" olarak nitelendiren Alparslan Bayraktar, şehrin bor madenleri başta olmak üzere sahip olduğu potansiyelle sanayinin lokomotifi olacağı yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını ifade etti.

Madencilik faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği, çevreyle tam uyum ve katma değerli üretim prensiplerinden taviz verilmeyeceğini hatırlatan Bakan Bayraktar, madenlerin hammadde olarak ihraç edilmesi yerine uç ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacağını bildirdi.