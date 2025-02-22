Bitlis'te 4 gün süren kar yağışı gündelik hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte 59 santimetre kar yağışı gerçekleştiğini ve toplam kar kalınlığının 128 santimetreye ulaştığını bildirdi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, temizlik ekipleri ise kaldırımlardaki karları temizledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis genelinde 300 köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti.
71 iş makinesi ve 100’e yakın personel ile karla mücadele ettiklerini ifade eden Kurtkan, kapalı köy yollarının kar yağışının durumu göz önüne alınarak en kısa sürede açılacağını söyledi.