Belediye-İş Sendikası’nın Ankara’daki otel projesiyle ilgili tartışma yaratacak iddialar ortaya atıldı. Çankaya’da 2022 yılında satın alındığı öne sürülen bina için yaklaşık 1,2 milyar lira harcandığı, buna karşın dört yıldır otelin hizmete açılamadığı ve sendika kaynaklarından personel giderlerinin karşılandığı iddia edildi.

OTEL YILLARDIR AÇILMADI



İddiaya göre Belediye-İş Sendikası, 2022 yılında Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki binayı yaklaşık 380 milyon liraya satın aldı. Otel dönüşümü için yaklaşık 1,2 milyar lira harcandı. İki yılda tamamlanması planlanan projenin aradan dört yıl geçmesine rağmen tamamlanamadığı öne sürüldü.



Projenin başlangıcında yükleniciye yaklaşık 200 milyon lira ön ödeme yapıldığı, gecikmeye rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmadığı da iddialar arasında.

RUHSAT VE PERSONEL İDDİALARI



Otelin ruhsat alamamasının nedenleri arasında yapının en üst katındaki kaçak bölümün bulunduğu öne sürülürken, bu nedenle Çankaya Belediyesi tarafından yaklaşık 6 milyon lira ceza uygulandığı iddia edildi.



Henüz faaliyete geçmeyen otelde 50’nin üzerinde kişinin çalıştırıldığı ve maaşlarının Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından ödendiği de öne sürüldü.

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Projenin, Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un oğlu ve mevcut Genel Başkan Vekili Murat Yurdakul’un bilgisi ve bağlantıları üzerinden yürütüldüğü, Yurdakul’un yükleniciyle resmi olmayan bir ortaklığının bulunduğunun teşkilat içerisinde konuşulduğu iddia edildi.