Son dönemin en dikkat çeken sanatçılarından biri olan Melike Şahin, sesi ve sahne enerjisiyle müzik dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. ‘Durma Yürüsene’, ‘Nasır’, ‘Diva Yorgun’ ve ‘Pusulam Rüzgar’ gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahin, bu yıl O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturdu. Ancak ünlü sanatçının özel hayatı da en az kariyeri kadar merak ediliyor. Özellikle eşi ve aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu.

O Ses Türkiye’nin Yeni Jürisi Melike Şahin Oldu!

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği O Ses Türkiye, bu sezon uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara döndü. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz’un yanında jüri koltuğuna oturan Melike Şahin, zarafeti ve güçlü sesiyle kısa sürede izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.

Müzikal kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sıkça konuşulan ünlü sanatçının eşiyle arasındaki yaş farkı da magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Melike Şahin’in eşi kim? Aralarındaki yaş farkı ne kadar?

6 Yıllık Aşk Mutluluğa Dönüştü

Melike Şahin, 2023 yılında iş insanı Sedat Arpalık ile dünyaevine girdi. Ünlü şarkıcı, 6 yıllık ilişkilerinin ardından evlenme teklifini kendisinin yaptığını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana bir anda geldi ya… ‘Neden yapmıyoruz?’ diye düşündüm ve eşime teklif ettim. Ama tam anlamıyla diz çökmedim."

Çiftin arasında kesinleşmiş bir yaş farkı bilgisi olmasa da, kulislerde 10 yaş olduğu iddia ediliyor.

Melike Şahin’in Eşi Sedat Arpalık Kimdir?

Melike Şahin’in eşi Sedat Arpalık, iş dünyasında tanınan bir isim olmasına rağmen, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Evliliklerinin ardından büyük bir merak konusu haline gelen Arpalık hakkında fazla bilgi bulunmasa da, medyadan uzak durduğu biliniyor.

Melike Şahin Kimdir?

18 Nisan 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Melike Şahin, aslen Sivas, Divriğili bir ailenin kızı. Müziğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim alırken Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı.

Sanatçının müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, Şubat 2021’de yayımladığı ‘Merhem’ adlı solo albümü oldu. Albüm, pandemi sürecinde konser verememesine rağmen sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandırdı. Özellikle ‘Uykumun Boynunu Bükme’ adlı çıkış parçası, kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara yükseldi.