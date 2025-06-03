İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait reklam panolarından İmamoğlu’nun afişleri sökülünce işlek yerlerdeki billboardlar Erdoğan’ın fotoğraf ve mesajlarıyla doldu. Reklam panolarında yer alan sloganın ise tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ait olduğu anlaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlardan sonra bir önemli değişiklik daha yaşandı. İstanbul’un ana otoyolu E-5 üzerindeki İBB’ye ait reklam panolarına, CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yılında İBB Başkanlığı’nı kazanmasının ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük boy fotoğrafları ve sloganları asıldı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

Bu gelişme, İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında üç büyük kentte binlerce reklam panosunu elinde bulunduran 12’si reklam olmak üzere 24 şirkete el konulması ve kayyum atanmasından sonra yaşandı. E-5 yolu üzerindeki üst geçitlerdeki panolara Erdoğan’ın “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganı yer alan dev posterler asıldı. Aynı posterlerin, kentin değişik yerlerindeki billboard panolarında da kullanıldığı dikkat çekti.

İMAMOĞLU'NUN AFİŞLERİ İNDİRİLMİŞTİ

İBB operasyonlarından sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu görsellerin kullanılmasını yasaklamış ve karar hemen uygulanarak tüm İmamoğlu posterleri indirilmişti.

SLOGAN AHMET ÖZER'E AİT

Erdoğan’ın İBB panolarında yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganı, PKK üyeliği iddiasıyla 30 Ekim’de tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait çıktı. Ahmet Özer, belediye başkanı iken 29 Ekim Cumhuriyet Meydanı için hazırlanan bir videoda, “Soyadımız Türkiye’dir sloganını kullanmıştı. Ahmet Özer dün cezaevinde 65 yaşında girdi. Örgüt üyeliği ile yargılandığı ilk duruşmada Özer, “Belediye başkanı olmasam, bu süreçte hükümet bana, ‘gel bize destek ol’ diyecek” demişti.

ÖZER'İN KIZI İSYAN ETTİ

Ahmet Özer’in kızı ve avukatı Seraf Özer bu duruma yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Özer “Babamın 23 Mayıs’taki tarihi savunmasında da söylediği gibi yıllar önce TBMM’de babamın önerdiği yöntemlerle bugün babamın da desteklediği bir barış süreci yönetiliyor. Nitekim Ekim 2024 meclisinde ve tutuklanmadan 1 gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda on binlerin önünde “Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye’dir” sözünü de kullanmıştı. Bu söz kıymetli babama aittir ve Esenyurt'taki demokrasi nöbetimizde tüm pankartlarda da babamın bu tarihi sözü kullanıldı. Keza babamın Esenyurt için mottosu da ‘Barış ve Kardeşlik Kenti Esenyurt' idi. Ancak ne var ki bugün bu sözün sahibi hapishanede, süreci yönetenler ise babamın sözlerinden, fikirlerinden yararlanarak bir süreç yürüyor ve tüm İstanbul’u babama ait sözlerle donatıyorlar. Bu durum da ‘bu ne yaman çelişki’ dediğimiz şeyi gözler önüne seriyor. Adaletin olmadığı yerde kimseyi toplumsal barışa ikna edemezler. Tüm İstanbul’u donattıkları ‘kardeşlik’ ismimizi adaletle harmanlamalarını diliyorum.” dedi.

İMAMOĞLU GİTTİ ERDOĞAN GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasak kararının ardından İmamoğlu’nun afişleri jet hızıyla indirildi. Şehrin ana arterlerindeki Erdoğan afişleri dikkat çekti. Slogan ise bir yerden tanıdık çıktı.