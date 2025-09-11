Mustafa Sandal 5 Eylül'de 94. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda sahne aldı.

Konser sırasında Sandal, sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren reji görevlisine dönerek, "Oğlum, biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin" dedi.

Sosyal medyada bu anlar kısa sürede gündem oldu.

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği, yaşanan durum hakkında bir açıklama yaptı:

"Mustafa Sandal'ın görevini layığıyla yerine getiren emekçisine hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan takip spot ışığını 'Seyirciye çevir' şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden dahi uzak olduğunu göstermektedir. Sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım büyük bir saygısızlıktır."

"BATUHAN KARDEŞİMİN KALBİNİ KIRDIM"

Önceki akşam Bursa'da konser veren Mustafa Sandal tepki çeken sözleriyle ilgili şunları söyledi:

"İzmir'de bir olay yaşandı ona değinmek istiyorum. 3 binden fazla konser oldu, benim orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız... Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor."

"İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum."