Her yudumunda ayrı bir keyif sunan çay, doğru demlendiğinde gerçek lezzetini ortaya koyar. Kaliteli çay seçiminden demleme süresine kadar dikkat edilmesi gereken 7 temel adım, ideal çayın sırrını gözler önüne seriyor.

1. KALİTELİ ÇAY SEÇİMİYLE BAŞLAYIN

Lezzetli bir çayın ilk adımı, kaliteli bir çay markası tercih etmekten geçiyor. Yaprakların doğal ve katkısız olması, demlenen çayın hem aromasını hem de rengini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle güvenilir markaları ve taze çayları tercih etmek oldukça önemli.

2. SUYUN NİTELİĞİ ÇAYIN KARAKTERİNİ BELİRLER

Çay demlemek için kullanılacak suyun temiz, klorsuz ve mümkünse yumuşak içimli olması gerekir. Musluk suyu yerine arıtılmış ya da doğal kaynak suyu tercih edildiğinde çayın lezzeti çok daha berrak ve yumuşak olur. Ayrıca suyun bayat değil, taze kaynamış olması da büyük önem taşır.

3. DEMLİK SEÇİMİ FARK YARATIR

Demliğin malzemesi ve şekli, çayın lezzetinde belirleyici olabilir. Çelik veya porselen demlikler, çayın tadını korurken ısıyı da dengeli bir şekilde dağıtır. Cam demlikler şıklığıyla öne çıksa da ısıyı muhafaza etme konusunda yeterli olmayabilir. Demliğin temiz olması ve başka tatların çaya karışmaması da dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir.

4. ÇAYI ÖLÇÜLÜ KOYUN

Çayın miktarı, demin ne çok acı ne de çok sulu olmaması açısından son derece önemlidir. Genel kural olarak, her bir fincan için bir tatlı kaşığı (yaklaşık 2-3 gram) çay kullanmak idealdir. Ancak bu oran, damak zevkine göre hafifçe değiştirilebilir.

5. KAYNAMIŞ SUYU DOĞRUDAN DEĞİL, DİKKATLİ DÖKÜN

Çayı demlemek için kullanılan suyun kaynar olması gerekir; ancak fokur fokur kaynayan suyu doğrudan çayın üzerine dökmek, yaprakları yakarak tadını acılaştırabilir. Su kaynadıktan sonra 30 saniye bekleyip öyle dökmek, ideal demleme için daha doğru bir yöntemdir.

6. DEMLEME SÜRESİ SABIR İSTER

İyi bir çay, aceleye getirilmemelidir. Çayın demlenmesi için ideal süre 15-20 dakikadır. Bu sürede çay, tüm aromasını suya bırakır ve dengeli bir lezzet elde edilir. Demliğin altına konan suyun kaynamaya devam etmesi, demleme süresince sabit ısının korunmasını sağlar.

7. TAZE TÜKETİN, BAYAT ÇAYDAN KAÇININ

Demlenen çay, uzun süre bekletilmemeli ve mümkünse yarım saat içinde tüketilmelidir. Bayatlayan çay, hem acı bir tat bırakır hem de sağlık açısından tavsiye edilmez. “Çay taze taze içildiğinde gerçek lezzetini verir,” diyen uzmanlar, çayın yeniden ısıtılarak tüketilmesini de önermiyor.