Uzay meraklıları ve bilim dünyası için geri sayım başladı. "99942 Apophis" adı verilen dev göktaşı, 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya’nın hemen yanı başından geçecek. Yapılan en güncel hesaplamalara göre, gökdelen büyüklüğündeki bu devasa kaya parçası gezegenimize sadece 31 bin 600 kilometre mesafeye kadar yaklaşacak. Bu mesafe, yörüngede dönen birçok haberleşme uydusunun konumundan bile daha yakın bir noktaya tekabül ediyor.

İşin en heyecan verici kısmı ise hava şartları elverdiği takdirde, dünya nüfusunun yüzde 90'ının (yaklaşık 7,6 milyar insan) bu tarihi doğa olayını hiçbir teleskoba ihtiyaç duymadan, çıplak gözle izleyebilecek olması.

İNSANLIK TARİHİNDE BİR İLK YAŞANIYOR

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) ünlü gezegen bilimci Richard Binzel, bu geçişin önemini çarpıcı bir sözle özetliyor: İnsanlık tarihinde ilk kez, dev bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçiş rotası bu kadar kesin ve net bir şekilde önceden tahmin edilebildi. Sıradan bir meteor gibi gökyüzünde bir saniyede kayıp kaybolmayacak olan Apophis, gökyüzünde saatler boyu yavaşça hareket eden parlak, adeta yürüyen bir yıldız gibi süzülecek.

TÜRKİYE VE ÇEVRESİ RAHATLIKLA İZLEYECEK

İtalya'da düzenlenen uluslararası bilimsel çalıştayda sunulan görünürlük haritaları, Apophis'in Dünya semalarındaki 7 saatlik yolculuğunu gözler önüne serdi:

Rota Avustralya'da Başlıyor: Göktaşı ilk olarak Avustralya semalarında belirecek ve Kuzey Atlantik'e doğru ilerleyecek.

En Parlak Anı Afrika'da: Apophis, en yüksek parlaklığa Afrika kıtasındaki Kamerun semalarındayken ulaşacak.

Görüş Alanı Çok Geniş: Afrika, Asya, Avrupa'nın büyük bir bölümü ve Güney Amerika'nın doğusunda yaşayan milyarlarca insan bu ana canlı tanıklık edecek.

ÇARPMA TEHLİKESİ VAR MI?

Apophis ilk kez 2004 yılında keşfedildiğinde, bilim dünyasında büyük bir panik yaratmıştı. İlk hesaplamalar, göktaşının 2029 yılında Dünya'ya çarpma olasılığını 37'de 1 gibi korkutucu bir oranda gösteriyordu.

Ancak NASA başta olmak üzere küresel rasathanelerin yirmi yılı aşkın süredir yaptığı hassas takip ve radar gözlemleri yüreklere su serpti: Apophis, önümüzdeki en az 100 yıl boyunca gezegenimiz için hiçbir tehlike arz etmiyor.

BİLİM DÜNYASI İÇİN LABORATUVAR FIRSATI

Bilim insanları bu yakın geçişi tehlike olarak değil, eşsiz bir laboratuvar fırsatı olarak görüyor. Apophis Dünya'ya o kadar yaklaşacak ki, gezegenimizin güçlü kütleçekim kuvveti göktaşının yapısını kelimenin tam anlamıyla "eğip bükecek".

Dünya’nın yerçekimi etkisiyle Apophis'in yüzeyinde devasa heyelanlar oluşacağı ve göktaşının Güneş etrafındaki mevcut yörüngesinin tamamen değişeceği tahmin ediliyor. Küresel çaptaki tüm büyük rasathaneler ve uzay ajansları, şimdiden bu 7 saatlik tarihi şöleni kaydetmek için teleskoplarını kalibre etmeye başladı.