Emeklilik yaşı 65 mi oldu? 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, prim günlerine göre emekli olabiliyor. Bu kişiler için yaş sınırı aranmaz; prim günlerini doldurmaları yeterlidir. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı çalışmaya başlayanlar için ise kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilir.

Ancak 2008 yılında yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı her iki yılda bir artacaktır. Yani, 30 Nisan 2008 sonrasında işe başlayanlar için emeklilik yaşı, tamamladıkları prim günlerine göre değişecektir. İşçi statüsünde çalışanlar için 7 bin 200 prim günü, memur ve esnaf statüsündekiler için ise 9 bin prim günü gerekmektedir.

KADINLARIN EMEKLİLİK YAŞI 2048 YILINDAN İTİBAREN 65'E YÜKSELECEK

Prim gün sayısını 2044 yılı ve sonrasında tamamlayan erkekler 65 yaşıdan önce emekli olamayacaklar kadınların emeklilik yaşı ise 2048 yılından itibaren 65’e yükselecek.

HaberTürk'te bu konuya değinen Gazeteci Ahmet Kıvanç, "Şu anda çalışma hayatında bulunan birçok çalışan 65 yaş emeklilik potasına girmiş durumda" şeklinde konuştu.

Kıvanç, sigortalı olarak çalışmaya başlayan birine örnek vererek şu cümleleri sarf etti:

"Memur ve esnaf statüsünde sigortalı çalışmaya 2019 yılında başlayan erkekler; 2023 yılında başlayan kadınlar açısından emeklilik yaşı fiilen 65 oldu"

Çalışma tarihlerine göre örnek veren Kıvanç, şu şekilde bir tablo oluşturdu:

ONLARIN EMEKLİLİK YAŞI 65'İ GEÇMEYECEK!

Kıvanç kısmi emeklilik konusuna da değinerek, sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayan işçi, memur ve esnaf statüsündekilerin 5400 prim günüyle kısmi emekli olabileceğini ifade etti.

Kıvanç, "Bu kişilerin emeklilik yaşı, işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıklarında normal emeklilik yaşı kaç ise buna 3 yıl ilave edilerek emekli olabilecekler. Ancak, emeklilik yaşları hiçbir şekilde 65’i aşmayacak."

7 YIL KURALI KALKTI

Sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden önce başlamış ve birden fazla statüde çalışanlar 7 yıl içinde hangisinde daha fazla çalıştılarsa o statüden emekli olabiliyor. O tarihten sonra birden fazla statüde çalışanlar için ise son 7 yıl kuralı uygulanmayacak.