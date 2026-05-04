Yıllardır evrenin sonsuz bir hızla genişlediğine inanıyorduk. Ancak yüz milyonlarca galaksinin haritalanmasıyla elde edilen yeni veriler, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı: Genişleme durabilir ve her şey başladığı noktaya geri dönebilir. Bilim insanlarının "Büyük Çöküş" (Big Crunch) adını verdiği bu senaryoda, uzay-zaman kendi içine çökmeye başlıyor.

33 MİLYAR YIL KALDI

Eskiden evrenin trilyonlarca yıl daha var olacağı varsayılıyordu, ancak son simülasyonlar, kozmik son için çok daha net ve dramatik bir tarih veriyor: Bugünden tam 33,3 milyar yıl sonra! Evrensel ölçekte bu süre, sonsuz bir otoyolun aniden bitip keskin bir "U dönüşüne" girmesi kadar kısa bir zaman dilimini ifade ediyor.

Bu karanlık tablonun merkezinde, evrenin genişlemesini sağlayan gizemli güç "karanlık enerji" yer alıyor. Uzmanlar, bu enerjinin etkisinin zaman içinde değiştiğini fark etti:

Statik Değil: Karanlık enerjinin gücü sabit kalmıyor, zamanla "karakter" değiştiriyor.

Tersine Dönüş: Mevcut veriler, kozmolojik sabitin negatife dönebileceğini ve bunun da evreni başladığı o aşırı yoğun "Büyük Patlama" koşullarına geri sürükleyeceğini gösteriyor.

Araştırmacılar bu sonucun şu anki verilerle en iyi uyuşan model olduğunu belirtse de, hala ihtiyatlılar. Bu yeni alan, birçok farklı değişkene bağlı; ancak görünen o ki evren, başladığı noktada bitmeye her zamankinden daha yakın.