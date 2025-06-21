Türkiye'de vergilendirme her sektörün ürettiği ürünleri etkiliyor ancak yurtdışında ithat edilen ürünlerde ise adeta fiyatı üçe katlıyor.

Dünyaca ünlü teknoloji markası Apple tarafından üretilen marka telefon iPhone satış fiyatları gündemden düşmüyor. Telefon tutkunlarını üzen fiyatlandırmalara bir de vergiler eklenince iPhone telefonlar cep yakıyor.

Sosyal medyada Webtekno tarafından iPhone telefonların vergi dahil ve vergi hariç fiyat karşılaştırması dikkat çekti.

iPhone 15: 27.732 TL - 59.999 TL

iPhone 15 Plus: 31.699 TL - 69.999 TL

iPhone 16: 31.699 TL - 69.999 TL

iPhone 16 Plus: 31.699 TL - 79.999 TL

iPhone 16 Pro: 39.634 TL - 89.999 TL

iPhone 16 Pro Max: 47.569 TL - 109.999 TL

YORUMLARDA TEPKİ YAĞDI

Bu karşılaştırmayı gören sosyal medya kullanıcıları fiyat farkına tepki gösterdi.

Kullanıcıların "Bu resmen haraç!", "Vergi ülkesi", "Bu vergi değil bu soygun" gibi yorumları dikkat çekti.