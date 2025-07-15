Irak Süleymaniye’de tarihi-turistik bir mağarada silahlarını metal bir varil içinde ateşe veren 30 kişilik terörist grubun başında yer alan Çukurcalı Behzat kod adlı Nedim Seven’in terör örgütü içindeki rolü ortaya çıktı. Seven’in 1990’da dağ kadrosuna katıldığı ve bir dönem Avrupa’da PKK’nın kara para ve uyuşturucu trafiğini kontrol ettiği, örgütün kasası olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR’A HEYET

Terörist Seven, 2007’de Fransa’da tutuklandı. Bir döviz bürosunda 318 bin Euro ile yakalanan Nedim Seven’in bu parayı uyuşturucudan elde ettiği tespit edildi. Türkiye, Fransa’dan Seven’in iadesini istedi. Fransız istihbarat görevlileriyle yargı mensuplarından oluşan 4 kişilik heyet, Diyarbakır’a gelip iade talepnamesini düzenleyen savcılık görevlileriyle görüştü.

Fransız heyeti ise Nedim Seven’in iadesiyle ilgili terör savcılarına sundukları raporda, PKK’nın Fransa’da yılda yaklaşık 4 milyon Euro fon adı altında haraç topladığını belirtti.

SERBEST BIRAKILDI

Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonuçsuz kaldı, terörist Türk yargısına iade edilmedi. Fransa’da yargılanan PKK’lı, ABD ve Fransa istihbaratıyla Almanya’da toplantılar yaptığını anlattı, “Fransız gizli servisi bizim faaliyetlerimizi ve kim olduğumuzu biliyordu” dedi. Mahkeme Seven’i serbest bıraktı.

KONGREDE DE VARDI

PKK’lı hain, Fransız istihbaratının da yardımıyla Kandil’e döndü. Halen hakkında kırmızı bültenle Interpol nezdinde arama kararı bulunan Nedim Seven, İçişleri Bakanlığı’nın da 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategorisinde aranıyor. Terörist Nedim Seven 5-7 Mayıs tarihinde PKK’nın fesih kongresine delege olarak katılmıştı.