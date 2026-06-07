Küresel piyasalarda altın fiyatları yüksek faiz oranları ve tahvil getirilerindeki yükselişin baskısıyla gerilerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) rezervlerini büyütmeye devam ediyor.

Mayıs ayında 320 bin troy ons altın daha satın alan banka, kesintisiz alım serisini 19 aya çıkararak 2015'ten bu yana en uzun soluklu rezerv hamlesine imza attı.

Küresel enflasyon endişeleriyle baskı altında kalan altının mayıs ayında üst üste üçüncü aylık değer kaybını yaşadığı bu dönemde, merkez bankalarının güçlü alımları piyasada kritik bir dengeleyici rol oynuyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, geleneksel rezerv varlıklarına olan bağımlılığını azaltmak ve jeopolitik risklere karşı yapısını çeşitlendirmek amacıyla altın stoklarını artırmayı sürdürüyor.

Analistler ve yatırım bankası Goldman Sachs gibi kuruluşlar, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle hükümetlerin rezerv çeşitlendirme eğiliminin güçleneceğini ve merkez bankalarının altın alımlarının önümüzdeki dönemde daha da hızlanabileceğini öngörüyor.