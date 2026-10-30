Dünya genelinde tırmanan jeopolitik krizler ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına acil durum stokları yapma çağrısında bulunması küresel endişeleri artırırken, uluslararası ilişkiler ve strateji uzmanı Dr. Sarah Paine'den tüyler ürperten bir nükleer savaş uyarısı geldi.

Katıldığı popüler bir yayında mevcut dengeleri değerlendiren Amerikalı tarihçi, Rusya'nın saldırgan tutumunun ve Ukrayna'daki çatışmaların yayılma riskinin dünyayı doğrudan Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine sürüklediğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gerilimindeki tavrı ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'ye yönelik sert eleştirilerinin ardından Rusya'ya uygulanan bazı ticari yaptırımları hafifletmesiyle oluşan karmaşık tabloda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sonraki adımlarının tüm gezegen için hayati bir tehlike barındırdığı kaydedildi.

POLONYA SALDIRISI KÜRESEL FELAKETİ BAŞLATABİLİR

Özellikle Rusya'nın Polonya'ya saldırma ihtimaline değinen Dr. Paine, böyle bir adımın doğrudan küresel bir felaketin fitilini ateşleyeceğini savundu. Olası bir nükleer yıkımın boyutlarına dikkat çeken tarihçi, modern simülasyon programlarında seçilecek devasa güçteki bir nükleer bombanın herhangi bir metropol üzerine bırakılması durumunda ortaya çıkacak can kaybı tablosunun dehşet verici olduğunu ifade etti.

Putin gibi liderlerin can kayıplarını önemsemediğini öne süren Paine, NATO üyesi Romanya'nın hava sahasını ihlal eden ve düşürülen Rus insansız hava araçlarını da Moskova'nın ittifakın sınırlarını test etme kararlılığının somut bir kanıtı olarak gösterdi.

İttifak kuralları gereği, Polonya veya başka bir NATO ülkesine Belarus ya da Kaliningrad üzerinden düzenlenecek herhangi bir askeri harekat, 5. Madde'nin otomatikman devreye girmesine ve tüm üyelerin doğrudan savaşa dahil olmasına yol açabilir.