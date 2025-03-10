Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, ulusal savunma stratejisinin onaylanmasının ardından hükümet, ülke savunmasının NATO’nun kolektif savunması bağlamında ve Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde uygulanacağını belirtti.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), hükümetin onayladığı belgede, "Bulgaristan ve bölge için ana tehdit Rusya’dır." ifadesine yer verildiğini bildirdi. Ayrıca, stratejinin gerektiğinde değiştirilebileceği ve güncellenebileceği vurgulandı.

"BÖLGEMİZ İÇİN ANA TEHDİT"

Bulgaristan Hükümeti'nin Güvenlik Stratejisi’nde, ülkenin ve bölgenin güvenlik ortamı değerlendirilirken şu ifadeler kullanıldı: "Bulgaristan ve bölgemiz için ana tehdit Rusya’dır. Ukrayna’daki Rusya'nın askeri saldırganlığı sadece bu bölgede değil, dünyada da büyük istikrarsızlık yaratan bir etki yaratmaya devam edecektir. Önde gelen güçler arasında artan çatışma eğilimi, uluslararası ilişkilerde stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için silahlı kuvvetlerin kullanılması tehlikesini arttıracaktır."

Stratejide, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başka ülkelere de yayılabileceği vurgulandı. "Moskova, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerini de savaşa katabilir." ifadesiyle, savaşın Karadeniz Bölgesi'ne de sıçrayabileceği belirtildi. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı provoke edilmeden savaş açtığı ve bu durumun uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Avrupa'daki güvenlik ortamını köklü bir şekilde zedelediği kaydedildi.

Savaşın başından bu yana Bulgaristan Parlamentosu’ndaki Avrupa Birliği ve NATO yanlısı siyasi güçler, Ukrayna’ya silah ve insani yardımlar konusunda destek veriyor. Ancak, Başbakan Rosen Jelyazkov’un liderliğindeki üçlü koalisyon hükümetinde, eski komünist partisi olan Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Rusya yanlısı bazı muhalefet grupları, bu yardımları engellemeye çalışıyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise, Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağını savunarak, Rusya'nın savaş politikalarına koşulsuz destek vermeye devam ediyor.

Bu gelişmeler, Bulgaristan’ın bölgesel güvenlik stratejisini şekillendirirken, Rusya'nın politikalarının ülkenin dış ve iç güvenlik anlayışında büyük bir rol oynamaya devam ettiğini gösteriyor.