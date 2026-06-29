Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yönetim, kentte uzun yıllardır ciddi bir sorun haline gelen hava kirliliğini azaltmak amacıyla elektrikli araç dönüşümünü hızlandıracak yeni bir teşvik programını duyurdu.

Delhi Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması ve araç kaynaklı emisyonların düşürülmesi hedefiyle hazırlanan yeni politikanın yürürlüğe alınacağı belirtildi.

BİN DOLARA YAKIN TEŞVİK

Düzenleme kapsamında içten yanmalı motorlu araçlarını hurdaya ayırarak elektrikli araç satın alacak vatandaşlara 5 bin rupi ile 100 bin rupi arasında değişen (yaklaşık Bin 50 dolar) teşvik ödemesi yapılacak. Destek miktarı, araç türü ve özelliklerine göre belirlenecek.

Öte yandan fiyatı 3,5 milyon rupiye kadar olan elektrikli otomobiller için yol vergisi ve tescil ücreti muafiyeti uygulanacak. Böylece elektrikli araçların satın alma maliyetinin düşürülmesi ve kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yeni politika kapsamında kent genelinde elektrikli araç altyapısının güçlendirilmesi için de önemli yatırımlar planlanıyor. Bu çerçevede başkent genelinde 30 binden fazla yeni şarj istasyonunun kurulacağı açıklandı.

Yetkililer, "Yeni Delhi Elektrikli Araç Politikası"nın 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etti.

Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeler, özellikle kış aylarında egzoz emisyonları, fosil yakıt kullanımı ve tarımsal atıkların yakılması nedeniyle dünyanın en yüksek hava kirliliği seviyeleriyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, yeni uygulamanın hava kalitesinin iyileştirilmesine ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamasını bekliyor.