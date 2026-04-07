İngiltere’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilik sistemi değişikliği yürürlüğe girdi. Yaşam süresinin uzaması gerekçesiyle alınan kararla birlikte devlet emeklilik yaşı kademeli olarak artırılıyor. Düzenleme kapsamında maaşlarda da artış yapılacağı duyuruldu.

EMEKLİLİK YAŞI KADEMELİ OLARAK YÜKSELİYOR

Yeni uygulamayla birlikte emeklilik yaşı 66’dan 67’ye çıkarılmaya başlandı. Bu artış bir anda değil, belirli bir takvim doğrultusunda aşamalı olarak hayata geçirilecek. Önümüzdeki iki yıl içinde yaş sınırının tamamen 67’ye ulaşması planlanıyor.

KİMLER ETKİLENECEK?

Düzenlemeden ilk etapta 6 Nisan ile 5 Mayıs 1960 tarihleri arasında doğanlar etkilenecek. Bu gruptaki kişiler, emekli maaşı alabilmek için en az bir ay daha fazla beklemek zorunda kalacak. Süreç ilerledikçe daha geniş bir kesim bu yeni sisteme dahil olacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILDI

Yeni sistemle birlikte emekli maaşlarında da artışa gidildi. Yapılan yüzde 4,8’lik zam sonrası haftalık ödeme 241,30 sterline yükseldi. Bu da yıllık yaklaşık 12.547 sterline denk geliyor. Eski sistemde ise haftalık ödeme 184,90 sterlin seviyesinde kalıyor.

DEVLET BÜTÇESİNE MİLYARLARCA STERLİNLİK KATKI

Hükümet, emeklilik yaşının artırılmasıyla birlikte kamu harcamalarında önemli bir tasarruf sağlanacağını öngörüyor. Hesaplamalara göre bu değişiklik, 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 10 milyar sterlinlik katkı sunacak. Öte yandan tam emeklilik maaşı alabilmek için en az 35 yıl sigorta primi ödenmesi şartı devam ediyor.