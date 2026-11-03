Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ve Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida başkanlığında düzenlenen toplantıya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ACN) Başkanı ile istihbarat kurumlarının başkanları katıldı.

Avrupa'daki bazı ticari soğutma sistemlerini etkileyen saldırıların ele alındığı toplantıda, ilk incelemelerin sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, İtalya'daki saldırıların etkisinin şu aşamada oldukça sınırlı olduğu belirtildi.

Binlerce işletmeden yalnızca az sayıda işletme etkilendi

Başbakanlık açıklamasında, ülke genelindeki binlerce ticari işletmeden yalnızca az sayıda işletmenin saldırılardan etkilendiği bildirildi. Etkilenen işletmelerin çoğunda eski güvenlik sistemlerinin kullanıldığı, sistem arayüzlerinin doğrudan internete açık olduğu ve kimlik doğrulama mekanizmalarında eksiklikler bulunduğu kaydedildi.

Buna karşılık gıda dağıtım zincirinin büyük bölümünün kötü amaçlı siber saldırıları engelleyebilecek güncel koruma sistemleriyle donatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ürünlerin çözülmesinden kaynaklanan ve vatandaşların sağlığını tehdit eden herhangi bir vakaya rastlanmadığı vurgulandı. İtalyan Jandarmasının sağlık birimleri olan NAS ekiplerinin gıda ürünlerinde oluşabilecek anormalliklere karşı teyakkuzda olduğu, siber saldırıdan etkilenen işletmelerle de görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Tehdide ilişkin takibin aylar önce başlatıldığı belirtilen açıklamada, “Herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Bununla birlikte, yetkili tüm kurumlar konuyu azami dikkatle takip etmeyi sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi.

Coldiretti’den gıda tedarik zinciri uyarısı

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, gıda soğutma sistemlerinin hedef alınmasının gıda güvenliğinin aynı zamanda ulusal güvenlik meselesi olduğunu gösterdiği belirtildi.

Coldiretti Genel Sekreteri Vincenzo Gesmundo, gıda ürünlerinin muhafazasını ve dağıtımını tehlikeye atmak için az sayıda siber saldırının bile yeterli olabildiğine dikkat çekti.

Gesmundo, gıda tedarik zincirinin siber saldırılara karşı korunması çağrısında bulunurken risklerin azaltılması için üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturan kısa tedarik zincirlerinin ve yerel çiftçi pazarlarının güçlendirilmesini önerdi.

Dört Avrupa ülkesinde soğutma sistemleri hedef alınmıştı

Estonya, İrlanda, Hollanda ve İtalya'da 2 Kasım'da marketlerin ve diğer işletmelerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlendiği bildirilmişti. Saldırıların ardından ülkelerde gıda güvenliği ve tedarik zincirinin korunmasına yönelik değerlendirmeler gündeme geldi.