Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'da güvenlik gerekçesiyle uygulanacak geçici mobil internet kısıtlamalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.
‘BEYAZ LİSTEDEKİ SİTELER DAHİL’
Başkentte 7-8 Mayıs'ta mobil internete yönelik kısıtlama uygulanmasının planlanmadığı belirtilen açıklamada, “Acil güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması durumunda anlık kısıtlamalar getirilebilir. 9 Mayıs'ta Zafer Günü kutlamalarına yönelik güvenlik önlemleri alınacak. Moskova'da mobil internete erişim, 'beyaz listedeki' siteler dahil olmak üzere SMS gönderme hizmetleri geçici olarak kısıtlanacaktır” ifadelerine yer verildi.