Danimarka Polisi Ulusal Özel Suçlar Birimi’nde görevli polis çavuşu Jeppe Torup, çevrimiçi suçların ülkeler arasında daha kolay işlenebildiğini belirterek teknosferde neler olup bittiğinin farkında olmaları gerektiğini ifade ediyor. Polisler, Discord, Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlarda devriye gezerek topluluklardan gelen şüpheli davranış ipuçlarını değerlendiriyor.

Euronews'te yer alan habere göre; polis ekibinin amiri Sisse Birkebeck, çocukların çoğunun gününün büyük bir kısmını çevrimiçi ortamda geçirdiğini, Danimarka’daki çocukların yüzde 99’unun günlük olarak sosyal medya veya oyun platformlarını kullandığını belirterek, bu nedenle polislerin de bu ortamlarda bulunması gerektiğini söylüyor. 12 kişilik ekip, Ekim 2024’e kadar soruşturma amacıyla yaklaşık 260 dosya açtı.

“Operasyon odasında” oyun bilgisayarları, akış ekipmanlarının bulunduğu istasyonlar ve TikTok çekimleri için ayrılmış bir alan bulunuyor. Farklı uzmanlıklara sahip polis memurları, takipçilerin onları ayırt edebilmesi için numaralar kullanarak yayın yapıyor. Ekip, her hafta Twitch’te gerçekleştirdiği soru-cevap yayınlarında kask takma kuralları ve ekip faaliyetleri gibi konularda gençlerden gelen yüzlerce soruyu yanıtlıyor.

Polis çavuşu Mikkel Olsen, bilgisayar oyunu oynamanın yanlış olmadığını vurgulayarak sokakta futbol oynayan polislerin yaptığı gibi kendilerinin de dijital ortamda gençlerle buluştuğunu ifade ediyor. Olsen, gençlerin gerçek hayatta bir polisle tanışamasalar bile dijital ortamda polisle tanışıp sohbet edebileceğini ve yardım alabileceğini söylüyor.

Ekip, genç yetişkinlerle popüler oyunları oynayarak onlarla ilişki kurmayı hedefliyor. Birkebeck, gençlerin polisleri çok fazla görmediğini, bu yüzden polis memuruna bir yüz koyduklarını ve bu ilişkinin gerekli olduğunu belirtiyor.

Birçok genç, ebeveynlerinin hesaplarını kapatacağı korkusuyla çevrimiçi suçlara maruz kaldığında sessiz kalmayı tercih ediyor. Birkebeck, bu çocukların artık bir şeyler olduğunda polis memurlarıyla konuşabileceklerini ifade ediyor.

Torup, ekibin varlığının gençlerle güven ve ilişki kurma açısından önemli olduğunu ve bunun gelecekte işe yarayacağını düşündüklerini belirtiyor. Polis memurları, gençlerin kullandığı dili anlamak ve kendilerini çevrimiçi kültüre adapte edebilmek için çaba gösterdiklerini, çocuklarla onların koşullarında buluşmaya çalıştıklarını söylüyor.