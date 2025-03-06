Hollanda'nın Almelo kentinde, Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) tarafından kurulan Hollanda Türk Müzesi'nin açılışı, Yunus Emre Vakfı'nın eski camisinde düzenlenen törenle yapıldı. Törene, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almelo Belediye Başkanı Richard Korteland gibi önemli isimlerin yanı sıra farklı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Müzede Türk Kültürüne Dair Eserler Yer Alıyor

YTB ve HDV'nin desteğiyle kurulan müze, Türk toplumunun Hollanda'daki tarihini ve kültürünü yansıtan eserlerle dolu. Müzede, ilk nesil Türk göçmenlerinin günlük yaşantısını gösteren resimler, eski pasaportlar, kullandıkları malzemeler, ilk konakladıkları pansiyonlarla ilgili belgeler ve Hollanda-Türkiye ilişkilerini anlatan tarihi dokümanların kopyaları bulunuyor. Ayrıca, Türk kültürünü yansıtan farklı objeler de sergileniyor.

Büyükelçi Ünal'dan Anlamlı Açılış Konuşması

Açılışta bir konuşma yapan Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda Türk Müzesi'nin sadece geçmişi sergileyen bir mekan olmayacağını, aynı zamanda Türk ve Hollanda toplumlarının ortak tarihini ve kültür mirasını gelecek nesillere aktaracak bir eğitim ve kültür merkezi olacağını vurguladı. Ünal, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin derin kökleri olduğunu belirterek, 61 yıl önce Türkiye-Hollanda İşgücü Anlaşması ile başlayan göç sürecinin Hollanda'nın ekonomik ve kültürel yapısına büyük katkılar sağladığını ifade etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren: "Büyük Bir Aileyiz"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise, Hollanda Türk Müzesi'nin kurulumuna katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, Hollanda'daki Türk nüfusunun, Türkiye'den göç eden ilk nesillerin ardından büyük bir topluluğa dönüştüğüne dikkat çekti. Eren, "Bugün Avrupa'da 5 milyon Türk nüfusu var ve Hollanda'da bunun yarım milyonu yaşıyor. Bu büyük aileyi bir arada tutmak ve güçlendirmek çok önemli" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki Türk vatandaşlarını Türkiye'dekilerden ayırmadığının altını çizdi.

Almelo Belediye Başkanı Korteland: "Bu Müze Sıradan Değil"

Almelo Belediye Başkanı Richard Korteland, müzenin sıradan bir yer olmadığını, hem geçmişle hem de toplumla güçlü bir bağ kurduğunu belirtti. Korteland, müzenin camiyle olan bağlantısına dikkat çekerek, "Burası Almelo ile Türk toplumu arasındaki güçlü bağı hatırlatan bir yer" dedi. Ayrıca, Hollanda-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatarak, müze açılışının tarihsel önemi üzerine konuştu.