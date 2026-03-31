Japonya, değişen güvenlik ortamına karşı sivil savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir planı hayata geçiriyor. Hükümetin kabul ettiği yeni düzenlemeyle, 2030 yılına kadar ülke genelinde tüm vatandaşların acil durum sığınaklarına erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Devlet kanalı NHK’nin aktardığına göre, Başbakan Sanae Takaichi başkanlığında toplanan kabine, yeni sivil savunma politikasını onayladı. Plan, özellikle füze saldırıları ve benzeri kriz senaryolarına karşı hızlı koruma sağlamayı amaçlıyor.

Yeni strateji kapsamında merkezi yönetim ile yerel idareler koordineli şekilde çalışacak. Ülke genelinde uygun yer altı alanları tespit edilerek sığınak altyapısı güçlendirilecek ve mevcut kapasite genişletilecek.

Projede, tren istasyonları, bina bodrumları ve otoparklar gibi alanların acil durumlarda kullanılabilecek geçici sığınaklara dönüştürülmesi öngörülüyor. Ayrıca bu süreçte özel sektörle de iş birliği yapılması planlanıyor.

Resmi olmayan verilere göre, 2025 yılı itibarıyla Japonya genelinde yaklaşık 61 bin geçici sığınak bulunuyor. Yeni uygulamayla birlikte bu sayının artırılması ve ülke genelinde daha dengeli bir dağılım sağlanması hedefleniyor.