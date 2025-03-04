İtalya, Suriye'ye yönelik insani yardım çerçevesinde acil yardım girişimleri için 4,5 milyon avro kaynak ayırdı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin 10 Ocak'ta Şam’a yaptığı ziyarette duyurulan bu yardımlar, en acil ve öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmek üzere tahsis edildi.

Açıklamada, yardımların hastane ve sağlık sektöründe insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi, kritik altyapıların (su ve sağlık) iyileştirilmesi ve gıda tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması gibi alanlarda halkın en savunmasız kesimlerine yardım sağlanmasını amaçladığı belirtildi.

Ayrıca, Bakanlık açıklamasında, bu yardım girişiminin, Brindisi'deki BM İnsani Yardım Deposu'ndan (UNHRD) ocak ayı sonunda yola çıkan ve şu anda dağıtım aşamasında olan ilaç ve tıbbi malzeme içeren ilk insani yardım sevkiyatına ek olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.