“Eve farz olan, camiye haramdır” diyen atalarımızın kemikleri sızlıyor! Devlete ait en değerli varlıkları haraç mezat satışa çıkaran AKP iktidarı, kendi halkının ihtiyaçlarını karşılamak yerine başka ülkelere oluk oluk para akıtıyor. Somali’ye 10 yılda 1 milyar dolara yakın para gönderen iktidar, yeni bir hibe atağı başlattı.



TAKSİTLE 30 MİLYON DOLAR HİBE



Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, 30 milyon dolar hibe edilecek. Somali’nin bütçe açığını kapatmak için gönderilecek para, aylık 2.5 milyon doları aşmayacak şekilde taksitler halinde olacak. Satılacak hastane ve tarihi kışlalarımızın parası, cebe girmeden Somali’ye gidecek!



DÜNYADA BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK AMA İKTİDAR ONU DA SATIYOR



Cumhurbaşkanı kararıyla satışa çıkarılan alanlar arasında tarihi öneme sahip Eskişehir Hava Hastanesi’nin bulunduğu arazi de var. Uçak şeklinde inşa edilen binanın, dünyada başka bir eşi benzeri yok!