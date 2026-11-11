Avustralya kıyılarına yakın olan ada ülkesi Palau'un Devlet Başkanı Surangel Whipps Jr., Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesine katıldı.

Liderleri karşılama töreni sırasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılanan lider, ev sahiplerinin elini sıktı.

Daha sonra Whipps Jr.'ın ceketinin cebinden telefonunu çıkarmasıyla yaşanan renkli anlar canlı yayına yansıdı.

Whipps Jr., Erdoğan ve Guterres ile öz çekim yaptı. Liderler, Palau Başkanı'nın telefon kamerasına gülümseyerek poz verdi.

Whipps Jr, daha sonra Erdoğan'a teşekkür ederek podyumdan ayrıldı. Palau Başkanı'nın bu hareketi zirveye damga vurdu.

PALAU NEREDE?

Büyük Okyanus’un batısındaki Mikronezya bölgesinde yer alan Palau Cumhuriyeti, yaklaşık 340 adadan oluşan ve bakir doğasıyla bir turizm merkezi olan bir ada ülkesi.

Başkenti Babeldaob Adası'ndaki Ngerulmud, ticaret başkenti ise Koror şehridir. Yüzölçümü 459 kilometrekare olan adanın nüfusu yaklaşık 18 bin.

Resmi dilleri Palauca ve İngilizce, para birimi ABD dolarıdır. Ülke, 1994’te ABD ile yaptığı Serbest Birlik Sözleşmesi ile bağımsızlığını kazandı.

Ekonomisi turizm ve balıkçılığa dayanan Palau, deniz koruma politikaları kapsamında münhasır ekonomik bölgesinin yüzde 80'ini koruma alanı ilan etti.

Rock Adaları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bir turizm merkezi olarak öne çıkıyor.

PALAU'YA NASIL GİDİLİR?

Türk vatandaşları, 30 güne kadar süren turistik ve iş seyahatlerinde vizeden muaftır; giriş izni sınır kapısında verilmektedir. Giriş şartları şunlardır:

• En az altı ay geçerliliği olan pasaport,

• Dönüş bileti ve konaklama belgeleri,

• Kalış süresini karşılayacak maddi kaynak teyidi,

• Varıştan önceki 72 saat içinde çevrim içi "Palau Giriş Formu" doldurularak alınan QR kod,

• Ülkeye girişte pasaporta basılan ve çevreyi koruma taahhüdü içeren "Palau Sözü"nün (Palau Pledge) imzalanması.

Ülkede mercan resiflerine zararlı kimyasal içeren güneş kremleri ve elektronik sigaraların ithalatı ile kullanımı kanunen yasaktır.