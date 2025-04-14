Güney Amerika'da yer alan Şili, bu konuda en cömert ülkelerden biri. Start-Up Chile adlı hükümet destekli program, teknoloji odaklı erken aşama girişimleri ülkeye çekmek amacıyla girişimcilere 77.000 sterline kadar sermayesiz finansman sağlıyor.

HEM MADDİ DESTEK HEM REHBERLİK YAPILACAK

Program kapsamında girişimcilere sadece maddi destek değil aynı zamanda bir yıllık vize, ortak çalışma alanı, rehberlik ve kaynaklar da sunuluyor. Üstelik destek karşılığında şirketinizin hisselerinden feragat etmeniz gerekmiyor.

FON DESTEĞİ 77 BİN STERLİNE KADAR ARTIYOR

Fon desteği genellikle 15.000 ila 77.000 sterlin arasında değişiyor. Ancak bunun karşılığında katılımcıların Şili'ye taşınması ve programın sunduğu ortak alanda çalışması şart. Ayrıca program süresince konuşmalara katılmak, etkinlik düzenlemek veya mentorluk yapmak gibi faaliyetlerle 4.000 "sosyal sermaye" puanı toplamaları gerekiyor.

BAŞVURU SAYISI OLDUKÇA FAZLA

Popüler olan bu programa başvuru sayısı da oldukça fazla. Ve adaylara 200 sorudan oluşan bir başvuru formu sunuluyor. Kendilerinden ise 1 dakikalık tanıtım videosu ve demo isteniyor. Daha sonra 15 dakikalık bir mülakat ve daha önce programa katılmış birinden referans mektubu talep ediliyor.

Bugüne kadar 1.600’den fazla girişime destek veren Start-Up Chile, Twitter (X) ve Facebook gibi devlerin dikkatini çekmeyi başardı. Girişimciler için, özellikle teknoloji alanında çalışanlar için bu program gerçek bir dönüm noktası olabilir.