Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü başlayacak yeni yasama haftasında tarım, hayvancılık, orman yönetimi ve sosyal alanlarda önemli değişiklikler içeren kanun tekliflerini ele almaya hazırlanıyor. Haftalık çalışmalarda öne çıkan ana başlığı, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" oluşturuyor.

Görüşülecek yasa teklifinde yer alan düzenlemeler, komisyon gündemleri ve öngörülen idari yaptırımlar şu şekilde:

KANUN TEKLİFİNİN ÖNE ÇIKAN MADDELERİ

TBMM gündeminde olan Toprak koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında öne çıkan bazı maddeler bulunuyor. İşte kanun teklifi içerisinde dikkat çeken, ceza ve yaptırımların uygulanması planlanan maddeler:

SU YAPILARINDA GÜVENLİK VE KURUMSAL SORUMLULUK

Teklifle birlikte su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve can/mal kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda il özel idareleri, belediyeler, bağlı kuruluşlar, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kendi sorumluluk alanlarındaki su yapılarında gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü kılınacak. Alınan önlemler hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bilgilendirilecek.

HES İŞLETMELERİNE KRİTER VE PARA CEZASI

Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin (HES), DSİ tarafından belirlenen işletme talimatlarına ve programlarına uymaması ya da tespit edilen eksiklikleri gidermemesi durumunda idari para cezası uygulanacak. Tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişecek cezaların toplam tutarı, 250 bin TL'den az, 5 milyon TL'den fazla olamayacak.

ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİCİ VE PAZARLAMACILARINA YÖNELİK DESTEK YASAĞI

Sosyal mecralar ve etkinlik sponsorluklarına yönelik düzenleme kapsamında; alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalar, hiçbir etkinliğe ya da dijital/geleneksel mecradaki yayın ve paylaşıma destek sağlayamayacak. Bu yasak; şirketlerin ticaret unvanlarını, ürün markalarını, amblemlerini, logolarını ve bunları çağrıştırabilecek her türlü işaret ve ismi kapsayacak.

KARBON YUTAK ORMANLARI İKE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİ

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yeni bir adım atılacak. Bu doğrultuda, ülke genelinde özel statülü "karbon yutak ormanları" kurulması yasalaşacak.

DSİ PROJELERİNDE SÜRE UZATIMI

Lisans alınmaksızın DSİ tarafından yürütülen veya ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında inşa ettirilen projeler ile geçmiş yıl yatırım programlarında yer alan projeler için tanınan yasal süre, 31 Aralık 2025 tarihinden 31 Aralık 2040 tarihine uzatılacak.

ORMAN KANUNU 2/B MADDESİNDE YEİ DÜZENLEME

Orman Kanunu'nun 2/B maddesi (orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı/değerlendirilmesi) kapsamındaki uygulamalarda yeni usuller belirleniyor. OGM tarafından yapılacak incelemeler neticesinde; mahkeme kararıyla iptal edilen yerler ile kadastro tutanaklarında 2/B şartlarını taşımadığı açıkça belirtilen alanların dışındaki yerlerde de, belirli koşulların sağlanması halinde 2/B uygulamaları yürütülebilecek.

ŞEKER PANCARINDA FİYAT BELİRLEMESİ

Şeker pancarı üretiminde fiyatlama mekanizması netleştiriliyor. Buna göre şeker pancarı fiyatları; her yıl şeker fabrikasını işleten gerçek veya tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya üretici temsilcileri arasında gerçekleştirilecek mutabakatlar çerçevesinde belirlenecek.

KAÇAK YAPILARA ALTYAPI SAĞLAYAN KURUMLARA CEZA

İzin alınmadan inşa edilmiş (kaçak) yapı ve tesislere elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması engellenecek. İlgili idare, kurum ve kuruluşlar tarafından bu tür yapılara abonelik tesisi yapılması durumunda, ihlali gerçekleştiren kuruma her bir abone başına 100 bin lira idari para cezası kesilecek.

HAYVAN SEVKLERİNDE BELGE ZORUNLULUĞU VE CEZALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen sevk belgelerini bulundurmadan canlı hayvan ve hayvansal ürün taşımacılığı yapanlara yönelik cezai yaptırımlar artırılıyor. Belgesiz sevk durumunda hayvan sahiplerine;

-Büyükbaş (sığır cinsi) hayvanlar için hayvan başına 7 bin 863 TL,

-Küçükbaş (koyun ve keçi) hayvanlar için hayvan başına 1204 TL idari para cezası verilecek.

MECLİS KOMİSYONUNDA BAYRAM ÇIKIŞI YOĞUN GÜNDEM

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra TBMM bünyesindeki ihtisas komisyonları da bu hafta kritik kanun tekliflerini görüşmek üzere toplanacak:

-Plan ve Bütçe Komisyonu: Emniyet Teşkilatı personeline ve basın sektörüne yönelik düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşecek.

-İçişleri Komisyonu: Türk Kızılayı'nın kurumsal yapısı ve işleyişine yönelik düzenlemeler içeren "Türk Kızılay Kanunu Teklifi"ni masaya yatıracak.

-Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu: Eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının kökenlerini ve alınacak önlemleri değerlendirmek üzere gündemindeki maddelerle toplanacak.

Haftalık program dahilinde Salı ve Çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları veya vekilleri, grup toplantılarında iç ve dış siyasete yönelik değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacak.