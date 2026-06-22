Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm engelleme çabalarına ve baskılarına rağmen Eğitim-İş, geleneksel hale getirdiği “Çocuklardan Atatürk’e Şiir”, “Gençlerden Atatürk’e Mektup” ve “Çocuk Gözünden Atatürk” yarışmalarının ödül törenini gerçekleştirdi. Sendika, törende Bakanlığa seslenerek “Bu mücadelemiz hiçbir makamın keyfi tutumuna bağlı değildir” mesajı verdi.

Ödül töreninin ardından çocuklar, gençler ve aileleriyle birlikte Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı. Dereceye giren öğrenciler eserlerini okurken, sergilenen resimler duygu dolu anlar yaşattı. Genel Başkan Kadem Özbay, ödülleri bizzat takdim etti.

Tören sonrası Anıtkabir ziyareti

Özbay, Başöğretmen Atatürk’ün “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmelisiniz” sözünü hatırlatarak, “Cumhuriyet ilelebet yaşayacaksa bunun tek yolu Cumhuriyetçileri yetiştirmektir. Biz yalnızca ‘çocuklar geleceğimizdir’ demiyoruz; aynı zamanda onların bugünümüz olduğunu söylüyoruz. Bu ülkenin her çocuğunu kendi çocuğunuz gibi görmek zorundasınız! Kendi evladına reva görmediğini halkın çocuğuna reva gören düzeni hiçbir Cumhuriyetçi kabul edemez” dedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı, Atatürk sevgisinin yüzeysel sembollerle sınırlı kalamayacağını vurguladı. Konuşmasının sonunda “Atatürk’ü anlamak ve yaşatmak; onu isminden, suretinden ve bir rozetten öteye geçerek fikirlerini benimsemiş bilinçli yurttaşlar yetiştirmekle mümkündür” dedi. Törende yarışmaya katılan her çocuğa ayrı ayrı teşekkür edildi.