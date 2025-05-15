Türkiye, Suriye’deki terör oluşumuna engel olmak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını düzenledi. PKK/YPG’nin Suriye’de oluşturmak istediği tampon bölge ve Akdeniz’e uzanan terör kuşağına engel olundu. 260 askerin şehit olduğu bu harekatlara karşın çok sayıda üst düzey PKK’lı şu anda PYD-YPG ve SDG içinde sorumluluk üstlenmiş durumda. Tüm bunlara engel olmak için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği harekatlar şunlar:

1. HAREKAT FIRAT KALKANI 72 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Terör örgütünün Suriye’de geniş bir sahayı kontrol etmesi ve demografik yapıyı değiştirme girişimleri üzerine 24 Ağustos 2016 günü Fırat Kalkanı adıyla hava destekli kara harekatı başlatıldı. Harekatın asıl hedefi PKK-YPG’nin Ayn El Arab (Kobani), Afrin ve Cezire kantonlarını birleştirip bölgede bir otonom yapı kurma amacını sonlandırmaktı. Harekat 24 Şubat 2017’de El Bab’ın alınmasıyla tamamlandı. Harekatta 72 kahraman Mehmetçik şehit oldu.

2. HAREKÂT ZEYTİN DALI 85 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

2012’de rejime bağlı ordu birliklerinin Halep’ten çekilmesiyle terör örgütü Afrin’e yerleşti. Bölgeyi “Kuzey Suriye Federasyonu” diye adlandırmasıyla 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı harekâtı yapıldı. 57 gün süren harekâtta Afrin, Tel Rıfat ve Cinderes dahil 332 bölge teröristlerden temizlendi. Sınır boyunca terör koridoru oluşturulması engellendi. 85 Mehmetçik şehit oldu.

3. HAREKÂT BARIŞ PINARI 93 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

TSK, 3. büyük kara harekatını Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 30 kilometre kadar derinliğe kadar olan bölgeye yaptı. 9 Ekim 2019’da Barış Pınarı adıyla başlatılan operasyonda terör koridoru engellendi. Harekatta Ayn İsa, Tel Halef, Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden temizlendi. 23 Ekim’de biten harekâtta 93 Mehmetçik şehit oldu.