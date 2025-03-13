Suriye’de 2011 yılında başlayan ve geçen yıl aralık ayında yeni yönetimin oluşması ile sona eren savaştan kaçanların Türkiye’deki “Misafirliği” 14’üncü yıla girdi.

Bu süre içinde sayıları resmi rakamlara göre 2 milyon 901 bin 478, gayri resmi rakamlara göre de 10 milyon olan Suriyeliler için milyarlarca dolar harcandı, ekonomi sıkıntıya girdi. Şehirlerde gettolar oluştu, demografik yapı da bozulma sürecine girdi.

Milyonlarca Suriyeli nedeniyle sağlık sisteminde de aksamalar yaşandı, hastanelerde randevu sıkıntısı başladı. 4 milyon Suriyeli ülkemizde ameliyat edildi, 5 milyonuna yataklı tedavi hizmeti verildi, Suriyeliler 14 yılda toplam 150 milyon da poliklinik hizmeti aldı.

SADECE 133 BİN KİŞİ GİTTİ

Suriyelilerin ülkesine dönmesi ve artık bu misafirliğin de sona ermesi isteniyor ancak Suriye’de savaşın bitmesinin ardından sadece 133 bini ülkesine döndü. Resmi rakamlara göre de 239 bini TC vatandaşlığına alındı. Sadece İstanbul’da 14 yılda 2 milyon sığınmacı bebek dünyaya geldi. Bölge milletvekili 3 CHP’li ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Suriyelilerin dönüşü konusunda SÖZCÜ’ye şunları söylediler:

Turhan Çömez (İYİ Parti): 2011’de Suriye’de patlak veren iç savaşın ardından ne yazık ki iktidarın öngörüsüz ve aymaz dış politik tavrı, ülkemize 10 milyon sığınmacının yerleşmesine neden oldu. Sığınmacı istilası, pek çok güvenlik riskini de beraberinde getirdi. Suriye’de iç savaş artık bitti. Geri dönüş sağlanırsa kayıt dışılık ve kaçak çalışma ile sağlık sistemi üzerindeki külfet, demografik yapının tahrip edilmesiyle ilgili tehlikeler de ortadan kalkacak.

DÖNME VAKTİ GEÇİYOR

Hasan Öztürkmen (CHP): Bazı mahallelerimiz Halep’in arka sokaklarına döndü. Demografik sorun artık tehdit boyutuna yükseldi.. Madem Suriye’de yeni bir yönetim var, madem ‘devrim’ dediğiniz şey tamam, o zaman Suriyelilerin evine dönmesinin vakti geldi de geçiyor.

Mahmut Tanal (CHP): Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönüşü önünde engel kalmadı, artık yeter. Suriyeliler Türkiye’ye yük olmamalı ve ülkelerine geri dönmeli. Misafirlik artık sona ersin, topraklarına dönsünler.

Nermin Yıldırım KARA (CHP): Suriye’ye bir miktar dönüş gerçekleşti fakat birçoğu dönmek istemiyor. Çocuklarının burada doğduğunu, iş sahibi olduklarını ve alıştıklarını söylüyorlar. Yeni bir göç hareketine mahal vermeden, yardıma ihtiyaç duyanları da göz ardı etmeden, strateji gerekli.