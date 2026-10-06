TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısına ait ilk üç aylık enflasyon rakamı belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşen enflasyonun ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin üç aylık zam oranı yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak 2027 zammı, temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyona göre belirlenecek. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon verilerinin ardından kesin zam oranı netleşecek.

Yıl sonu enflasyonuna yönelik güncel tahminler, emeklilerin Ocak 2027'de alacağı zam için üç farklı senaryoyu ortaya koyuyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 8,70 olacak.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse zam oranı yüzde 9,04'e yükselecek.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu enflasyon beklentisi gerçekleşirse ise zam oranı yüzde 10,06 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASAL DÜZENLEME ŞART

Şu anda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, kök aylıktan farklı olarak kanunla belirleniyor. Bu nedenle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak altı aylık enflasyon farkı, en düşük emekli aylığını otomatik olarak artırmayacak.

En düşük emekli aylığının artırılması için Meclis'te yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekecek.

En düşük emekli aylığının SSK ve BAĞ-KUR zam oranıyla artırılması halinde ise üç farklı rakam öne çıkıyor:

Yüzde 8,70'lik senaryoda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 600 liraya çıkacak.

Yüzde 9,04'lük senaryoda aylık 25 bin 680 lira olacak.

Yüzde 10,06'lık senaryoda ise en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 922 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI FARKLI HESAPLANACAK

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammı, toplu sözleşme farkı nedeniyle farklı şekilde hesaplanacak.

2026'nın ikinci yarısında memurlara verilen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkına, 2027'nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek.

Mevcut senaryolara göre memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde 6,66 ile yüzde 8,01 arasında değişecek.

Şu anda 31 bin 527 lira olan en düşük memur emekli aylığının da senaryolara göre yaklaşık 33 bin 628 lira ile 34 bin 51 lira arasında olması bekleniyor.

Kesin zam oranları, yılın son üç ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.