Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 olarak açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranının belirlenmesinde kullanılacak altı aylık verinin ilk adımı atıldı.

TEMMUZ ENFLASYONU ALTI AYLIK HESABIN İLK VERİSİ OLDU

Emeklilerin Ocak 2027 zam oranı, temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon rakamlarına göre netleşecek. TÜİK'in temmuz ayına ilişkin yüzde 1,78’lik verisiyle ilk oran kayıtlara girerken, nihai zam oranı önümüzdeki beş ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

Geçtiğimiz temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76 oranında zam uygulanmış, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 552 lira olarak belirlenmişti.

ÜÇ FARKLI KURUM TAHMİNİNE GÖRE ZAM SENARYOLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda Ocak 2027 dönemi için üç ayrı zam senaryosu öne çıkıyor:

Merkez Bankası Tahmini: Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde zam oranının yaklaşık yüzde 7 seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Piyasa beklentileri doğrultusunda altı aylık enflasyonun yüzde 9,72 oranında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.

Finansal Kurumlar Birliği ve İstanbul Üniversitesi Tahmini: Ekonomik görünüm tahminleri çerçevesinde yapılan hesaplamalarda zam oranının yüzde 10,67’ye ulaşabileceği değerlendiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA OLASI YENİ RAKAMLAR

Açıklanan tahminlerin gerçekleşmesi halinde mevcut 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının alacağı yeni değerler şu şekilde hesaplandı:

Yüzde 7 zam uygulanması durumunda: 25 bin 201 TL

Yüzde 9,72 zam uygulanması durumunda: 25 bin 841 TL

Yüzde 10,67 zam uygulanması durumunda: 26 bin 65 TL

Diğer maaş dilimlerinde yer alan emeklilerin aylıklarına da kesinleşecek zam oranı doğrultusunda aynı oranda artış yansıtılacak.

NİHAİ ZAM ORANI ARALIK ENFLASYONU İLE NETLEŞECEK

Ocak 2027 döneminde uygulanacak zam oranı; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait TÜFE verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından netlik kazanacak.