Türkiye'de milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranını heyecanla bekliyor. Yıl sonuna doğru yaklaşırken açıklanan enflasyon tahminleri, vatandaşın cebine girecek rakamları büyük ölçüde ortaya çıkardı. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) kasım ayı beklenti anketi, yeni yıldaki maaş zamları için en güçlü verilerden birini sundu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29.79
FKB'nin "Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi" sonuçlarına göre, 2026 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.79 olarak belirlendi. Bu yıl sonu tahminine göre, maaş zamlarında ana belirleyici olan yılın ikinci yarısındaki (Temmuz-Aralık) altı aylık enflasyon oranının yüzde 10.22 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10.22 ARTIŞ
Mevzuat gereği her yıl ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, tahminlerin gerçekleşmesi halinde doğrudan yüzde 10.22 oranında maaş artışı alacak. Kök maaş ve taban aylık planlamalarının da yapıldığı bu dönemde, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 10.22'lik artışla 23 bin 552 liradan 25 bin 959 liraya çıkması öngörülüyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 3.01 FARK
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise toplu sözleşme kuralları ve enflasyon farkı üzerinden işliyor. İkinci yarıdaki enflasyonun yüzde 7'lik oranı aşan kısmı baz alınarak hesaplanan enflasyon farkı yüzde 3.01 olarak öngörüldü. Bu farka, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zammın da eklenmesiyle, memur ve memur emeklisinin ocak ayındaki toplam zam oranı yüzde 8.16'ya yükselecek. En düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 954 liraya; en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 liradan 34 bin 99 liraya çıkacak.
MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ TABLOSU
Aşağıdaki tablolar, yüzde 8.16'lık (memurlar için) ve yüzde 10.22'lik (SSK/Bağ-Kur için) öngörülen zam oranlarına göre hesaplanmıştır. Aile yardımı tutarları hesaplamalara dahildir.
|Unvan / Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|Ocak 2027 Tahmini Maaş (TL)
|Uzman Doktor (1/4)
|170.730
|184.662
|Profesör (1/4)
|153.208
|165.710
|Mühendis (1/4)
|109.185
|118.094
|Şube Müdürü (1/4)
|107.110
|115.850
|Araştırma Görevlisi (7/1)
|102.779
|111.166
|Avukat (1/4)
|102.135
|110.469
|Başkomiser (3/1)
|101.242
|109.503
|Polis Memuru (8/1)
|92.618
|100.176
|Uzman Öğretmen (1/4)
|92.166
|99.687
|Vaiz (1/4)
|86.983
|94.081
|Hemşire (Üni. Mez. 5/1)
|84.845
|91.768
|Öğretmen (1/4)
|83.254
|90.048
|Teknisyen (Lise Mez. 11/1)
|75.877
|82.069
|Memur (Üni. Mez. 9/1)
|73.070
|79.033
|Unvan / Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|Ocak 2027 Tahmini Maaş (TL)
|Müsteşar (1/1)
|112.140
|121.290
|Genel Müdür (1/1)
|99.377
|107.486
|Profesör (1/4)
|80.490
|87.058
|Pratisyen Hekim (1/4)
|68.691
|74.296
|Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
|65.853
|71.227
|Başkomiser (1/4)
|47.877
|51.784
|Mühendis (1/4)
|47.693
|51.585
|Polis Memuru (1/4)
|47.093
|50.935
|Öğretmen (1/4)
|46.908
|50.735
|Hemşire (Lisans 1/4)
|46.908
|50.735
|İmam-Hatip
|46.908
|50.735
|Avukat (1/4)
|46.908
|50.735
|Şube Müdürü (Lisans 1/4)
|39.681
|42.919
|Teknisyen (Lise 1/4)
|33.995
|36.769
|Memur (Lisans 1/4)
|31.313
|33.869
|Mevcut Kök Maaş (TL)
|Ocak 2027 Tahmini Maaş (TL)
|23.552
|25.959
|25.000
|27.555
|30.000
|33.066
|40.000
|44.088
|50.000
|55.110
|75.000
|82.665
|100.000
|110.220