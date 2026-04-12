İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gece operasyonu düzenledi.



Kütüphane adlı mekanın işletmecilerinden Ali Yaşar Koz, Boop Kuruçeşme'nin işletmecisi Mustafa Aksakallı ve FİKO Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun adı gözaltı listesinde yer aldı.



Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; gözaltına alınan isimlerin listesi şu şekilde:



Samet DEMİROK



Özlem PARLU



Oğuz SARIPINAR



Elif KARAARSLAN



Ali Yaşar KOZ



Cansel AYANOĞLU,



Aleyna BOZOK



Büşranur ÇAKIR



Özgür GÖKÇE



Fikret AYDOĞDU



Lena Ahsen ALKAN



İrem ŞİŞMAN



Mustafa Eyüp ÇELİK



Mustafa AKSAKALLI



Cem MİRAP



Gizem Melisa ALAGÖZ



Deniz Metin YÜKSEL