İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gece operasyonu düzenledi. 

Kütüphane adlı mekanın işletmecilerinden Ali Yaşar Koz, Boop Kuruçeşme'nin işletmecisi Mustafa Aksakallı ve FİKO Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun adı gözaltı listesinde yer aldı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre;  gözaltına alınan isimlerin listesi şu şekilde: 

Samet DEMİROK

Özlem PARLU

Oğuz SARIPINAR

Elif KARAARSLAN

Ali Yaşar KOZ

Cansel AYANOĞLU,

Aleyna BOZOK

Büşranur ÇAKIR

Özgür GÖKÇE

Fikret AYDOĞDU

Lena Ahsen ALKAN

İrem ŞİŞMAN

Mustafa Eyüp ÇELİK

Mustafa AKSAKALLI

Cem MİRAP

Gizem Melisa ALAGÖZ

Deniz Metin YÜKSEL