İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen; “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gece operasyonu düzenledi.
Kütüphane adlı mekanın işletmecilerinden Ali Yaşar Koz, Boop Kuruçeşme'nin işletmecisi Mustafa Aksakallı ve FİKO Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun adı gözaltı listesinde yer aldı.
Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; gözaltına alınan isimlerin listesi şu şekilde:
Samet DEMİROK
Özlem PARLU
Oğuz SARIPINAR
Elif KARAARSLAN
Ali Yaşar KOZ
Cansel AYANOĞLU,
Aleyna BOZOK
Büşranur ÇAKIR
Özgür GÖKÇE
Fikret AYDOĞDU
Lena Ahsen ALKAN
İrem ŞİŞMAN
Mustafa Eyüp ÇELİK
Mustafa AKSAKALLI
Cem MİRAP
Gizem Melisa ALAGÖZ
Deniz Metin YÜKSEL
